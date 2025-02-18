В парк 300-летия Омска хотят вложить ещё 1,5 миллиона рублей

Администрация Омска ищет подрядчиков для установки освещения и систем оповещения в парке 300-летия Омска. Аукцион размещён на сайте государственных закупок.
По контракту за 1,5 миллиона рублей, в парке следует установить 13 светильников с громкоговорителями. Система будет предупреждать о нештатных ситуациях. Выполнить работы следует в течение лета.
К середине марта в парке должны установить 17 видеокамер за 6,4 млн рублей.
Ранее мы писали, что мэрия Омска также рассматривает вариант передачи парка 300-летия Омска в концессию, по примеру «Зелёного острова». Для этого активно ищут инвесторов, но вопрос пока открыт.