Кистевой бросок Рида Буше стал лучшим в КХЛ

Высокую позицию в рейтинге занял и нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Его результативность подтверждает, что без сильного кистевого броска забить более 40 шайб за сезон практически невозможно. Также в список вошёл Антон Бурдасов, который показывает стабильную игру в составе «Барыса».