Кистевой бросок Рида Буше стал лучшим в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги голосования по определению лучших игроков в различных категориях. Среди главных номинаций — самый мощный кистевой бросок. Победителем в этом рейтинге стал нападающий омского «Авангарда» Рид Буше.
Форвард считается одним из самых опасных игроков при бросках с кистей, что делает его важной частью атакующей системы команды. Его точные и мощные удары не раз приносили победы «Авангарду» в нынешнем сезоне.
Высокую позицию в рейтинге занял и нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Его результативность подтверждает, что без сильного кистевого броска забить более 40 шайб за сезон практически невозможно. Также в список вошёл Антон Бурдасов, который показывает стабильную игру в составе «Барыса».