В Хабаровском крае сирота добилась жилья после 10 лет ожидания

В Хабаровском крае жительница Хабаровского района, оставшаяся без попечения родителей в детстве, более десяти лет не могла получить положенное ей по закону жилье, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Хотя она была включена в список на обеспечение квартирой, по достижению 18 лет благоустроенное жилье ей так и не предоставили.
После обращения девушки в прокуратуру началась проверка. Надзорное ведомство установило, что её право на жильё было нарушено, и направило в суд иск с требованием обязать региональное министерство ЖКХ выполнить свои обязательства. Суд встал на сторону заявительницы.
В результате вмешательства прокуратуры ей была выплачена денежная компенсация, на которую она приобрела квартиру.
«Более 10 лет не решался мой жилищный вопрос. Спустя время я обратилась в прокуратуру, и мне помогли. Сейчас у меня есть всё необходимое, занимаюсь ремонтом, потихоньку всё делаю. Огромное спасибо!» — рассказала девушка.