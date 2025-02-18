В Хабаровском крае сирота добилась жилья после 10 лет ожидания

«Более 10 лет не решался мой жилищный вопрос. Спустя время я обратилась в прокуратуру, и мне помогли. Сейчас у меня есть всё необходимое, занимаюсь ремонтом, потихоньку всё делаю. Огромное спасибо!» — рассказала девушка.