Жители Иркутской области увеличили свои сбережения на 23% за год

На начало 2025 года жители Иркутской области имели на банковских счетах 349 миллиардов рублей. За год эта сумма увеличилась на 23%. И это без учета эскроу-счетов, которые открывают для сделок купли-продажи. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. В течение всего прошлого года процентные ставки по вкладам росли. В начале 2024 года предлагали открыть счет под 14% на срок до одного года и 13% годовых на более длительный.