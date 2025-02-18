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Жители Иркутской области увеличили свои сбережения на 23% за год

В течение 2024 года процентные ставки по вкладам постоянно росли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На начало 2025 года жители Иркутской области имели на банковских счетах 349 миллиардов рублей. За год эта сумма увеличилась на 23%. И это без учета эскроу-счетов, которые открывают для сделок купли-продажи. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. В течение всего прошлого года процентные ставки по вкладам росли. В начале 2024 года предлагали открыть счет под 14% на срок до одного года и 13% годовых на более длительный.

— Такому росту ставок по вкладам способствовала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Чтобы снизить инфляцию, ключевую ставку в 2024 году повышали несколько раз, и сейчас она составляет 21% годовых. Это охладило спрос на дорогие кредиты и привлекло вкладчиков, — отметил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Под конец 2024 года ставки увеличились до 21% и 19% соответственно. Охлаждение потребительского спроса повышает конкуренцию между продавцами и сдерживает рост цен. Эти меры направлены на снижение инфляции до целевого уровня в 4% в 2026 году.