У новосибирцев из-за нового ЖК ежегодно гниют овощи: мэрия считает иначе

«Письмом от 8 июля 2022 года в адрес ГСК “Сигнал” был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих правомерность размещения над централизованной системой водоотведения и врезки в сети МП “МЕТРО МиР”, а при их отсутствии обратиться для получения технических условий (ТУ) на присоединение к сетям ливневой канализации. Запроса от ГСК в МП “МЕТРО МиР” на получение технических условий до настоящего времени не поступало. При обследовании коллектора выявлено, что он находится в “ограниченно рабочем состоянии”. Для восстановления рабочего состояния коллектора необходимо устранить допущенные при строительстве нарушения нормативных требований и правил», — рассказали чиновники.