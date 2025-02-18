У новосибирцев из-за нового ЖК ежегодно гниют овощи: мэрия считает иначе

«Наше овощехранилище регулярно затапливается, из-за подмывания фундамента обрушилось несколько кабинок, а также существует большая вероятность обрушения здания. Несмотря на наши многочисленные обращения, мэрия и МП “Метро Мир”, которой принадлежит ливневая канализация, обслуживающая наш район, бездействуют», — пишет житель Павел Федоров в соцсети, на странице мэра Максима Кудрявцева.
Другие жители в комментариях также отметили, что затопления происходит регулярно.
По словам новосибирцев, председатель гаражного кооператива на протяжении четырех лет пытается решить эту проблему, но ничего не получается. Сама проблема появилась в 2021 году.
«В 2021 году при строительстве нового дома рядом был установлен коллектор, но врезка действующей ливневой канализации не была сделана, и стекающая вода не имеет выхода из ГСК. До этого, за все время существования ГСК, таких проблем не было», — уточняет Павел.
В мэрии пояснили, что здание гаражного кооператива «Сигнал» было построено с нарушениями нормативных требований и правил. Строительство велось над ливневым коллектором без согласования с владельцем сетей.
«Письмом от 8 июля 2022 года в адрес ГСК “Сигнал” был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих правомерность размещения над централизованной системой водоотведения и врезки в сети МП “МЕТРО МиР”, а при их отсутствии обратиться для получения технических условий (ТУ) на присоединение к сетям ливневой канализации. Запроса от ГСК в МП “МЕТРО МиР” на получение технических условий до настоящего времени не поступало. При обследовании коллектора выявлено, что он находится в “ограниченно рабочем состоянии”. Для восстановления рабочего состояния коллектора необходимо устранить допущенные при строительстве нарушения нормативных требований и правил», — рассказали чиновники.
Однако для устранения нарушений пока не определен источник финансирования.
Напомним, в Новосибирске появится новая дорога с Плющихинского микрорайона.