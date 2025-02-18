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Проверка системы оповещения пройдет в Хабаровском крае 5 марта

После звукового сигнала жителям нужно включить телевизор или радио.

Источник: Комсомольская правда

Комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения Хабаровского края (РАСЦО) состоится 5 марта 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Во время проверки в эфир телевизионных и радиотрансляционных сетей выйдет учебная информация, а также будут задействованы сирены. После звукового сигнала жителям необходимо включить телевизор или радио для прослушивания экстренного сообщения», — рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Кроме того, планируется задействовать муниципальные системы оповещения, а также комплексы экстренного информирования населения. О завершении проверки объявят в теле- и радиоканалах.

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