Проверка системы оповещения пройдет в Хабаровском крае 5 марта

Комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения Хабаровского края (РАСЦО) состоится 5 марта 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Во время проверки в эфир телевизионных и радиотрансляционных сетей выйдет учебная информация, а также будут задействованы сирены. После звукового сигнала жителям необходимо включить телевизор или радио для прослушивания экстренного сообщения», — рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Кроме того, планируется задействовать муниципальные системы оповещения, а также комплексы экстренного информирования населения. О завершении проверки объявят в теле- и радиоканалах.