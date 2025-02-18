Проверка системы оповещения пройдет в Хабаровском крае 5 марта

«Во время проверки в эфир телевизионных и радиотрансляционных сетей выйдет учебная информация, а также будут задействованы сирены. После звукового сигнала жителям необходимо включить телевизор или радио для прослушивания экстренного сообщения», — рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.