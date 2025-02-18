Создание кафедры геопарков ЮНЕСКО в Башкирии — это знаковое событие

Как она ранее прокомментировала агентству «Башинформ», Башкортостан — один из регионов страны, который лидирует по количеству номинаций ЮНЕСКО. В республике расположен первый в России геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау», биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал», ассоциированные школы ЮНЕСКО (их 39). Кроме того, Уфа стала первым обучающимся городом ЮНЕСКО в России. А геопарк «Торатау» имеет официальный статус стремящегося геопарка ЮНЕСКО. Планируется, что уже в текущем году он войдёт в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.