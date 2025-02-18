Создание кафедры геопарков ЮНЕСКО в Башкирии — это знаковое событие. Это пятая в мире кафедра ЮНЕСКО по геопаркам. Уфимский университет науки и технологий является признанной площадкой научных разработок в области устойчивого развития территорий, а создание кафедры, несомненно, укрепит научные связи и станет новой точкой притяжения молодежи к нашим исследованиям.
По мнению председателя ассоциации «Евразийская сеть геопарков», идейного вдохновителя создания геопарка «Янган-Тау» Альфреда Акбашева, этому событию предшествовал долгий и упорный труд, который позволит Башкирии стать более известной на мировой арене.
Идея создания кафедры именно в Уфе родилась в 2019 году на заседании Азиатско-Тихоокеанской сети геопарков в Индонезии, поскольку единственный геопарк в России был только в нашей республике. Я очень рад, что нам удалось достичь согласия и одобрения ЮНЕСКО. Кропотливый труд, проделанный многими учеными и специалистами, продвинет нашу республику на мировой арене.
С ним солидарна и исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО, директор Евразийского центра ESG и устойчивого развития УУНиТ Рената Лукманова.
Как она ранее прокомментировала агентству «Башинформ», Башкортостан — один из регионов страны, который лидирует по количеству номинаций ЮНЕСКО. В республике расположен первый в России геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау», биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал», ассоциированные школы ЮНЕСКО (их 39). Кроме того, Уфа стала первым обучающимся городом ЮНЕСКО в России. А геопарк «Торатау» имеет официальный статус стремящегося геопарка ЮНЕСКО. Планируется, что уже в текущем году он войдёт в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Заявка на кафедру изначально была поддержана руководством нашей республики и находилась под пристальным вниманием министерства иностранных дел РФ. В связи со спецификой геополитического положения нам пришлось пройти трудный путь, но благодаря защите наших дипломатов все получилось. Несомненно, это усиливает позиции нашего региона на федеральном уровне и подтверждает наши компетенции на мировом уровне. Теперь, совершенно очевидно, мы имеем официальный статус центра компетенций по проектированию природных территорий устойчивого развития международного значения.