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«Пишут коллегам от моего имени»: аферисты создают фейковые аккаунты главы Минспорта Башкирии

Мошенники создают фейковые аккаунты вице-премьера Башкирии Хабибова.
Источник: Комсомольская правда

Мошенники создают фейковые аккаунты вице-премьера Башкирии Руслана Хабибова. Об он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Заместитель главы республиканского правительства поведал, что злоумышленники пишут коллегам от его имени. Хабибов призвал соблюдать осторожность и не отвечать на сообщения, если некто написал с подозрительной просьбой.

Напомним, в конце прошлого месяца на 18-ом пленарном заседании парламента Башкирии депутаты дали согласие главе республики на назначение на должность заместителя премьер-министра правительства региона министра спорта РБ Руслана Хабибова.

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