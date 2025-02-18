«Пишут коллегам от моего имени»: аферисты создают фейковые аккаунты главы Минспорта Башкирии

Мошенники создают фейковые аккаунты вице-премьера Башкирии Руслана Хабибова. Об он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Заместитель главы республиканского правительства поведал, что злоумышленники пишут коллегам от его имени. Хабибов призвал соблюдать осторожность и не отвечать на сообщения, если некто написал с подозрительной просьбой.
Напомним, в конце прошлого месяца на 18-ом пленарном заседании парламента Башкирии депутаты дали согласие главе республики на назначение на должность заместителя премьер-министра правительства региона министра спорта РБ Руслана Хабибова.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.