В 2025 году из Перми запустят речной маршрут до Сарапула

В этом году власти Пермского края запустят новый речной маршрут из Перми до Сарапула, — обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта региона Сергей Вешняков во время рабочей встречи.
«Прикамье вошло в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. В 2025 году планируется запуск нового водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта “Речные магистрали”», — цитирует диалог пресс-служба краевого правительства.
Напомним, в прошлом году в Перми начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Он был построен на верфи «Эмпериум». В свою первую навигацию «Экоходъ 2» перевез около 6,6 тысяч пассажиров. За три месяца на регулярной линии «Пермь-1 — Закамск — Пермь-1» экосудно осуществило 52 круговых рейса.