Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году из Перми запустят речной маршрут до Сарапула

Прикамье активно реализует проекты по внедрению электрического водного транспорта.

Источник: Минтранс Пермского края

В этом году власти Пермского края запустят новый речной маршрут из Перми до Сарапула, — обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта региона Сергей Вешняков во время рабочей встречи.

«Прикамье вошло в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. В 2025 году планируется запуск нового водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта “Речные магистрали”», — цитирует диалог пресс-служба краевого правительства.

Напомним, в прошлом году в Перми начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Он был построен на верфи «Эмпериум». В свою первую навигацию «Экоходъ 2» перевез около 6,6 тысяч пассажиров. За три месяца на регулярной линии «Пермь-1 — Закамск — Пермь-1» экосудно осуществило 52 круговых рейса.

туризм и отдых