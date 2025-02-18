В 2025 году из Перми запустят речной маршрут до Сарапула

Напомним, в прошлом году в Перми начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Он был построен на верфи «Эмпериум». В свою первую навигацию «Экоходъ 2» перевез около 6,6 тысяч пассажиров. За три месяца на регулярной линии «Пермь-1 — Закамск — Пермь-1» экосудно осуществило 52 круговых рейса.