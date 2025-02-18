Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз

Паспорта должны быть действительны не менее трех месяцев до даты истечения срока их действия.
При этом граждане государства одной из сторон, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства другой стороны.
В МИДе РК пояснили, что утверждение соглашения даст возможность укрепить отношения между Казахстаном и Марокко и установить безвизовый порядок для владельцев национальных/общегражданских паспортов.
Постановление введено в действие с 13 февраля 2025 года.