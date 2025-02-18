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Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз

Правительство РК постановлением от 13 февраля 2025 года утвердило Соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.

Паспорта должны быть действительны не менее трех месяцев до даты истечения срока их действия.

При этом граждане государства одной из сторон, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства другой стороны.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В МИДе РК пояснили, что утверждение соглашения даст возможность укрепить отношения между Казахстаном и Марокко и установить безвизовый порядок для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

Постановление введено в действие с 13 февраля 2025 года.

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