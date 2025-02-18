Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.