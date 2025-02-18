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Дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году

В Нижнем Новгороде появится новая магистраль, которая станет дублером проспекта Ленина.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ее строительство планируют завершить до 2029 года, а сам проект включен в перечень объектов для заключения концессионных соглашений в 2025 году.

Соответствующий документ подписан губернатором Нижегородской области. Протяженность будущей дороги составит не менее 4,65 км. Она пройдет от улицы Советской в Канавинском районе до улицы Баумана в Ленинском районе.

По плану, строительство должно начаться в 2025 году и завершиться в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 14,4 млрд рублей. Дублер проспекта Ленина — один из пяти крупных инфраструктурных проектов, включенных в список концессий на 2025 год. В перечень также вошли: — Восточный обход Нижнего Новгорода — Участок обхода Балахны — Берегоукрепительные сооружения левого берега Оки — Реконструкция набережной Гребного канала Новая дорога должна разгрузить транспортные потоки и улучшить доступность Ленинского и Канавинского районов.

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