Дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году

По плану, строительство должно начаться в 2025 году и завершиться в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 14,4 млрд рублей. Дублер проспекта Ленина — один из пяти крупных инфраструктурных проектов, включенных в список концессий на 2025 год. В перечень также вошли: — Восточный обход Нижнего Новгорода — Участок обхода Балахны — Берегоукрепительные сооружения левого берега Оки — Реконструкция набережной Гребного канала Новая дорога должна разгрузить транспортные потоки и улучшить доступность Ленинского и Канавинского районов.