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На Челябинскую область надвигаются 33-градусные морозы

Буквально ближайшей ночью в Челябинской области резко похолодает до −33 градусов. Надолго ли задержится стужа, а также другие подробности прогноза погоды на вторник, 18 февраля, и ближайшие пару дней сообщили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 37% 762 мм рт. ст. +2°
Источник: Pchela.News

Днём со вторника по четверг столбики уличных термометров стабильно будут показывать −8…-13 градусов. Но к ночи регион будут накрывать непривычные для этой зимы морозы до −23…-28, а в горах и низинах — аж до −33 градусов. При этом существенных осадков по-прежнему не ожидается, будет стоять переменная облачность. А колючий пронизывающий ветер, так досаждавший в понедельник, всё-таки стихнет: во вторник — до 12 метров в секунду, а в среду и четверг — почти до полного штиля.

В Челябинске в эти трое суток тоже будет подмораживать, но не так сильно, как в горах: по ночам −25…-27, днём — от −9 до −13.