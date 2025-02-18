На Челябинскую область надвигаются 33-градусные морозы

Днём со вторника по четверг столбики уличных термометров стабильно будут показывать −8…-13 градусов. Но к ночи регион будут накрывать непривычные для этой зимы морозы до −23…-28, а в горах и низинах — аж до −33 градусов. При этом существенных осадков по-прежнему не ожидается, будет стоять переменная облачность. А колючий пронизывающий ветер, так досаждавший в понедельник, всё-таки стихнет: во вторник — до 12 метров в секунду, а в среду и четверг — почти до полного штиля.