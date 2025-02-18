Безымянный мост остановил движение

В январе этого года «Ъ-СПб» направил запрос в КРТИ и СПбГУП «Мостотрест» о причинах закрытия одной из двух действующих дорог из Славянки в Пушкин. В «Мостотресте» объяснили, что мост, через который проходит дорога, в прошлом году пришлось полностью закрыть для движения пешеходов и всех видов транспорта из-за угрозы его обрушения. Долгое время переправа через безымянный ручей в Детскосельском была бесхозной, кроме того, конструкция моста была не рассчитана на повышенные нагрузки, а тяжелая и грузовая техника зачастую игнорировала знак ограничения веса. «В итоге бетонные блоки опор моста сильно сместились и плита проезжей части лишилась надежной опоры, сделав мост опасным для движения. Мост не отвечал требованиям действующих сводов правил и был не способен обеспечить безопасный пропуск транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении «Мостотреста», выступающего заказчиком работ.