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Гололедица и кратковременный снег ожидаются во вторник в Беларуси

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 37% 762 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, днем во многих районах пройдет кратковременный снег. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха составит −1…-7°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве во вторник будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до −3…-5°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Витебске прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный снег, гололедица, −4…-6°C, ветер западный 5−10 м/с.

В Гомеле сегодня также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков и не так холодно −2…-4°C. На отдельных участках дорог гололедица, ветер западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гродно температура воздуха в дневные часы составит −1…-3°C. В областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер также западный 5−10 м/с.