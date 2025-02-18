Гололедица и кратковременный снег ожидаются во вторник в Беларуси

В Бресте и Гродно температура воздуха в дневные часы составит −1…-3°C. В областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер также западный 5−10 м/с.