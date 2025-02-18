Гололедица и кратковременный снег ожидаются во вторник в Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, днем во многих районах пройдет кратковременный снег. Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…-7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве во вторник будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до −3…-5°C. Ветер западный 5−10 м/с.
В Витебске прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный снег, гололедица, −4…-6°C, ветер западный 5−10 м/с.
В Гомеле сегодня также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков и не так холодно −2…-4°C. На отдельных участках дорог гололедица, ветер западный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно температура воздуха в дневные часы составит −1…-3°C. В областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер также западный 5−10 м/с.