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Чем обрабатывают дороги в Беларуси и нужно ли это, если снега нет? Спросили у специалистов

В этом году зима выдалась малоснежная, но машины на дорогах становятся грязными практически так же быстро, как и прошлой зимой, когда снега было достаточно. Office Life спросил у специалистов, почему это происходит и как обрабатывают дороги, когда снега нет.

Источник: Shutterstock

Как правило, дороги в нашей стране обрабатывают технической солью или противогололедной смесью, куда входит та же техническая соль и песок. Причем в городах чаще используется соль, а на загородных трассах — песчано-соляная смесь.

В этом году применяются те же самые противогололедные смеси, что и в былые годы, сообщил OL начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко. В основном это противогололедные материалы из песка и соли в соотношении 1 к 1.

Необходимость противогололедной обработки дорог связана не только со снегом, но и с отрицательными температурами. Решение об обработке дорог принимается в каждом регионе или городе по результатам ежесуточного патрулирования", — рассказал специалист.

То есть мероприятия по ликвидации зимней скользкости должны проводиться даже в отсутствие снега. В зависимости от мороза и влажности может только меняться концентрация противогололедной смеси. Например, не 90−100 г на квадратный метр, а 20−30 г, говорят в «Минскоблдорстрое».

ЖКХ