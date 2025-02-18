Чем обрабатывают дороги в Беларуси и нужно ли это, если снега нет? Спросили у специалистов

Как правило, дороги в нашей стране обрабатывают технической солью или противогололедной смесью, куда входит та же техническая соль и песок. Причем в городах чаще используется соль, а на загородных трассах — песчано-соляная смесь.
В этом году применяются те же самые противогололедные смеси, что и в былые годы, сообщил OL начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко. В основном это противогололедные материалы из песка и соли в соотношении 1 к 1.
Необходимость противогололедной обработки дорог связана не только со снегом, но и с отрицательными температурами. Решение об обработке дорог принимается в каждом регионе или городе по результатам ежесуточного патрулирования", — рассказал специалист.
То есть мероприятия по ликвидации зимней скользкости должны проводиться даже в отсутствие снега. В зависимости от мороза и влажности может только меняться концентрация противогололедной смеси. Например, не 90−100 г на квадратный метр, а 20−30 г, говорят в «Минскоблдорстрое».