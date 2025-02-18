МАРТ нашел нарушения в 86% проверенных объектов торговой сети «Соседи»

В ведомстве уточнили, что по данным Торгового реестра на территории страны под брендом «Соседи» работает более 250 торговых объектов. Проведенные проверки специалистами МАРТ в магазинах сети в Минске, Могилеве, Витебске, Лиде и других городах, показали, что в 86% были выявлены нарушения.