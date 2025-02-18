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МАРТ нашел нарушения в 86% проверенных объектов торговой сети «Соседи»

МАРТ Беларуси обнаружил нарушения при проверке торговой сети «Соседи».

Источник: Комсомольская правда

МАРТ нашел нарушения в 86% проверенных объектов торговой сети «Соседи». Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве уточнили, что по данным Торгового реестра на территории страны под брендом «Соседи» работает более 250 торговых объектов. Проведенные проверки специалистами МАРТ в магазинах сети в Минске, Могилеве, Витебске, Лиде и других городах, показали, что в 86% были выявлены нарушения.

В пресс-службе отметили, что в торговых объектах сети нашли товары с истекшими сроками годности. Также было обнаружено несоблюдение обязательных ассортиментных перечней, отсутствие необходимых средств измерений, ненадлежащее оформление ценников, отсутствие информации для потребителей.

Тем временем ресторан «Панорама» на 22-м этаже гостиницы «Беларусь» открылся после ремонта.

Ранее «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.

Кроме того, МАРТ Беларуси сказал, что жировка за стандартную квартиру составит 180 рублей.