В Международный аэропорт Иркутска купили три новых автобуса

В 2025 году Международный Аэропорт Иркутск приобрел три новых автобуса: две перронные модели и одна для бизнес-класса. Все машины имеют современный дизайн, повышенный комфорт и высокие стандарты безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Перронные модели оснащены дизельными двигателями и автоматической коробкой. Длина автобуса достигает 14,3 метра, а трехуровневая пневмосистема позволяет опускать автобус для удобной посадки и высадки пассажиров, и поднимать его во время движения. Также в них есть печка, кондиционер, камеры наружного и внутреннего наблюдения, широкие двери.