В Международный аэропорт Иркутска купили три новых автобуса

В 2025 году Международный Аэропорт Иркутск приобрел три новых автобуса: две перронные модели и одна для бизнес-класса. Все машины имеют современный дизайн, повышенный комфорт и высокие стандарты безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Перронные модели оснащены дизельными двигателями и автоматической коробкой. Длина автобуса достигает 14,3 метра, а трехуровневая пневмосистема позволяет опускать автобус для удобной посадки и высадки пассажиров, и поднимать его во время движения. Также в них есть печка, кондиционер, камеры наружного и внутреннего наблюдения, широкие двери.
— Эти автобусы выделяются своим современным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Они обеспечивают комфортную и безопасную транспортировку пассажиров, что особенно актуально в условиях активного пассажиропотока. В аэропорту Иркутска теперь работают шесть таких автобусов, — отмечает инженер Службы автомобильного транспорта Иван Кирпиченко.
Еще одним новым приобретением аэропорта стал автобус на 55 пассажиров и предназначенный для обслуживания гостей бизнес-класса. В нем тоже дизельный двигатель на 340 лошадиных сил. Есть система отопления и кондиционирования. Плюс функция поддержания температуры в салоне и тонированные окна.