Заболеваемость гриппом и коронавирусом выросла в Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ закрыто 59 групп в детсадах и 17 классов в школах. В дошкольных учреждениях число заболевших детей увеличилось на 48 человек за неделю. В школах количество заболевших снизилось, но показатель остается высоким, болеют 140 учеников.