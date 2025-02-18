Заболеваемость гриппом и коронавирусом выросла в Свердловской области

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 7,7%. Среди возбудителей заболевания обнаружены грипп А и В, коронавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и другие. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
По данным специалистов, 58,9% заболевших — дети. Больше всего заболевших в ЗАТО Свободном, Кировграде, Невьянске, Арамиле, Сысерти. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемиологи расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую.
Напомним, в Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ закрыто 59 групп в детсадах и 17 классов в школах. В дошкольных учреждениях число заболевших детей увеличилось на 48 человек за неделю. В школах количество заболевших снизилось, но показатель остается высоким, болеют 140 учеников.