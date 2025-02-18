МВД сказало о проведении рейдов во всех районах Минска по поиску тунеядцев

Так, по результатам указанных рейдов будут внесены предложения по совершенствованию законодательства. Кроме того, отдельное внимание будет уделено тем, кто работает за границей. Также усилится контроль за тунеядцами, которые получают зарплату «в конвертах». В МВД добавили, что будут расширяться программы по трудоустройству. Сообщается, что тех, кто отклоняется от работы по причинам алкогольной или же наркотической зависимости будут направлять в ЛТП.