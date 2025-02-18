МВД сказало о проведении рейдов во всех районах Минска по поиску тунеядцев. Подробности сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков по время совещания в ГУВД Мингорисполкома по вопросам, касающимся работы с лицами, которые не заняты в экономике. Информация опубликована в официальном телеграм-канале МВД.
В совещании приняли участие глава МВД, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, начальник столичного ГУВД Михаил Гриб. Основным докладчиком выступил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.
В сообщении сказано, что министр внутренних дел обозначил первостепенную задачу, которая состоит в актуализации информации в базе данных трудоспособных лиц, которые не заняты в экономике.
«Для их выявления во всех районах Минска пройдут внеплановые отработки», — говорится в сообщении.
Так, по результатам указанных рейдов будут внесены предложения по совершенствованию законодательства. Кроме того, отдельное внимание будет уделено тем, кто работает за границей. Также усилится контроль за тунеядцами, которые получают зарплату «в конвертах». В МВД добавили, что будут расширяться программы по трудоустройству. Сообщается, что тех, кто отклоняется от работы по причинам алкогольной или же наркотической зависимости будут направлять в ЛТП.
— В Минске эта категория будет отработана на 100%. Трудиться должны все, кто пользуется социальными благами, которые предоставляет государство, — заявил глава МВД Иван Кубраков.
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