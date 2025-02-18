Власти Башкирии готовятся взрывать реки

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о подготовке республики к грядущему половодью.
Власти, по словам главы регионального кабмина, прорабатывают все возможные сценарии. На территории 25 муниципалитетов уже определен 61 затороопасный участок, который при необходимости будут взрывать.
Назаров считает, что зима в это году схожа с той, что была в 2017-м. Реки тогда открылись на две недели раньше обычного. Для мониторинга ситуации подготовлены аэролодки, беспилотная авиация, вертолет Ка-32, снегоболотоход «Бурлак». Беспилотники уже начали облет рек. На некоторых водоемах уже начал таять лед.
Премьер-министр Башкирии поручили главам городов и районов договориться со спецорганизациями о проведении взрывных работ на затороопасных участках рек, а также выполнить все превентивные мероприятия для безаварийного прохождения весеннего половодья.
— Активная фаза подготовки за месяц до предстоящих событий должна быть введена. Фактически это уже штабной режим работы, — заявил Назаров.