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Власти Башкирии готовятся взрывать реки

В Башкирии взорвут 61 участок рек.

Источник: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о подготовке республики к грядущему половодью.

Власти, по словам главы регионального кабмина, прорабатывают все возможные сценарии. На территории 25 муниципалитетов уже определен 61 затороопасный участок, который при необходимости будут взрывать.

Назаров считает, что зима в это году схожа с той, что была в 2017-м. Реки тогда открылись на две недели раньше обычного. Для мониторинга ситуации подготовлены аэролодки, беспилотная авиация, вертолет Ка-32, снегоболотоход «Бурлак». Беспилотники уже начали облет рек. На некоторых водоемах уже начал таять лед.

Премьер-министр Башкирии поручили главам городов и районов договориться со спецорганизациями о проведении взрывных работ на затороопасных участках рек, а также выполнить все превентивные мероприятия для безаварийного прохождения весеннего половодья.

— Активная фаза подготовки за месяц до предстоящих событий должна быть введена. Фактически это уже штабной режим работы, — заявил Назаров.

экология