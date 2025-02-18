Власти Башкирии готовятся взрывать реки

Назаров считает, что зима в это году схожа с той, что была в 2017-м. Реки тогда открылись на две недели раньше обычного. Для мониторинга ситуации подготовлены аэролодки, беспилотная авиация, вертолет Ка-32, снегоболотоход «Бурлак». Беспилотники уже начали облет рек. На некоторых водоемах уже начал таять лед.