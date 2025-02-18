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Скользкие дороги в Хабаровске остановили фуры, но не пожарных

Зимние дороги Хабаровска стали испытанием для фур — без помощи спасателей не обойтись.

Источник: МЧС РФ

На дорогах Хабаровска сохраняется сложная обстановка: скользкие подъемы, спуски и заснеженные дворы создают трудности даже для легковых автомобилей, а большегрузы и вовсе застревают, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

На помощь водителям приходят пожарные расчеты, используя свою технику для буксировки.

Одна из таких ситуаций произошла ночью на улице Шевченко. Фура не смогла подняться в гору, и водитель обратился за помощью. Диспетчер направила автоцистерну 1-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы зацепили грузовик тросом и вытянули на ровный участок.

Поздним вечером аналогичная история случилась в частном секторе на улице Образцовой. Там большегруз не смог преодолеть скользкий поворот. Пожарные 30-й части аккуратно вывели его из ледовой ловушки.

Спасатели продолжают помогать горожанам, но напомнили, что в условиях такой погоды лучше избегать сложных участков или заранее проверять маршрут.

МЧС