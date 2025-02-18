Скользкие дороги в Хабаровске остановили фуры, но не пожарных

Одна из таких ситуаций произошла ночью на улице Шевченко. Фура не смогла подняться в гору, и водитель обратился за помощью. Диспетчер направила автоцистерну 1-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы зацепили грузовик тросом и вытянули на ровный участок.