Скользкие дороги в Хабаровске остановили фуры, но не пожарных

На дорогах Хабаровска сохраняется сложная обстановка: скользкие подъемы, спуски и заснеженные дворы создают трудности даже для легковых автомобилей, а большегрузы и вовсе застревают, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
На помощь водителям приходят пожарные расчеты, используя свою технику для буксировки.
Одна из таких ситуаций произошла ночью на улице Шевченко. Фура не смогла подняться в гору, и водитель обратился за помощью. Диспетчер направила автоцистерну 1-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы зацепили грузовик тросом и вытянули на ровный участок.
Поздним вечером аналогичная история случилась в частном секторе на улице Образцовой. Там большегруз не смог преодолеть скользкий поворот. Пожарные 30-й части аккуратно вывели его из ледовой ловушки.
Спасатели продолжают помогать горожанам, но напомнили, что в условиях такой погоды лучше избегать сложных участков или заранее проверять маршрут.