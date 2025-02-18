В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

По словам Гридчиной, с 2014 года в Крыму очень активно регистрировались общественные организации и национально-культурные автономии тех народов, которые проживают на полуострове. В последние годы этот процесс стал не таким динамичным, но и сейчас он продолжается, отметила она.
«Крупные национальности уже зарегистрировались, а сейчас небольшие народности тоже продумывают варианты оформления», — сказала председатель комитета.
В частности, по ее словам, документы на регистрацию в эти дни подает китайская община Крыма.
«Немногочисленный состав. Ребята рассматривали возможность создания национально-культурной автономии. Но это более сложный процесс юридического оформления. Поэтому пришли к выводу, что создадут пока региональную общественную организацию, а дальше будет видно», — поделилась Гридчина.
Быть в юридическом поле правильнее и намного удобнее, потому что это позволяет участвовать в различных мероприятиях и программах, в том числе рассчитывать на региональную поддержку, отметила она.
«Это финансовая помощь, а также возможность печатать книги и журналы на родном языке. Вариантов очень много. Поэтому лучше, конечно, приводить все в правовое поле», — сказала гостья эфира.
Планы и задачи крымского отделения Ассамблеи народов России.
Кроме того, по словам Гридчиной, юридически закрепленный статус дает право войти в состав крымского отделения Ассамблеи народов России. По итогам недавней установочной конференции, на которой был избран руководящий состав, в правление республиканского отделения АНР вошли 17 человек — это представители национальных общественных организаций и культурно-национальных автономий.
Здесь представлены русские, белорусы, украинцы, болгары, греки, армяне, мордвины и другие национальности, проживающие в Крыму и активно взаимодействующие между собой и своими метрополиями, заметила она.
«То есть у нас открывается область народной дипломатии. Есть взаимодействие. Мы сохраняем здоровые отношения с обычными людьми и политиками, общественными деятелями», — пояснила председатель комитета.
Гридчина отметила, что проблемы в налаживании связей на сегодняшний день существуют между украинцами в Крыму и на территории Украины, но и этот вопрос определенным образом решается.
«В той же Германии, которая вроде бы совершенно нам недружественная страна, нет гонений и притеснений людей, которые общаются, переписываются в социальных сетях с россиянами. В отличие от Украины, где работает разведка, у людей проверяют на улицах телефоны, и они просто запуганы», — сказала гостья эфира.
Она подчеркнула, что Ассамблея народов России была создана в Крыму еще два года назад, но сейчас происходит реорганизация, избран новый председатель, число участников увеличивается, и это дает импульс развитию и созданию новых проектов.
«Ассамблея в принципе — для того, чтобы создавать комфортные условия в области межнационального и межконфессионального согласия, популяризировать культуры народов, которые проживают в регионах. Это хорошая история и прекрасный старт для Крыма — быть в общей связке в Ассамблее народов России», — прокомментировала председатель комитета.
По ее словам, первоочередная задача крымского отделения АНР — помощь фронту, теперь в тесной связке с национально-культурными обществами в других регионах страны благодаря Ассоциации. Кроме того, есть много национальных проектов, которые связаны с сохранением языка и культуры народов, проживающих в регионах, подчеркнула гостья эфира.
«Мы плавно вливаемся в эти проекты. В ближайшее время будет рабочее совещание с правлением, где мы непосредственно начнем продумывать региональные проекты, чтобы это была наша изюминка. И, я уверена, что наши национально-культурные автономии будут участвовать и в конкурсах, которые проводятся на федеральном уровне», — подытожила глава профильного комитета Госсовета республики.
О создании регионального отделения Ассамблеи народов России в Крыму сообщалось 13 февраля текущего года. Организацию возглавил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков. Он сообщил, что проводятся необходимые юридические оформления и утверждаются учредительные документы в федеральных структурах в Москве, после чего пройдет официальная процедура регистрации. Далее крымское отделение АНР разработает план действий и будет создавать в регионах республики свои отделения на основе уже существующих там национальных общин.