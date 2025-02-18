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Красноярские школьники подрались на перемене

Полиция проводит проверку по факту драки между четвероклассниками.

Красноярские полицейские проверяют информацию о драке между школьниками в Северном. Об этом сообщили в региональном МВД.

Сотрудники ОВД обнаружили публикацию о драке между школьниками в микрорайоне Северный. Проводится проверка.

Предварительно установлено, что двое четвероклассников играли на перемене и решили побороться. Каких-либо жалоб на самочувствие детей не поступало. Законные представители в полицию не обращались.

Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что четвероклассники избили 10-летнюю девочку в школе.