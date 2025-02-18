В Алматы начался досрочный ремонт дорог

В акимате города сообщили, что на магистральных улицах устраняются образовавшиеся за зиму ямы с целью недопущения аварийных ситуаций на дорогах. Также для проведения дорожных работ запущен асфальтобетонный завод, который в пилотном режиме будет выдавать «теплый асфальт» с энергосберегающими добавками, позволяющими обеспечить уплотнение асфальтобетонной смеси при пониженной температуре воздуха до минус 5 градусов.
Как ранее сообщало Министерство транспорта, данная технология разработана Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) и опробована на автодороге республиканского значения.
В ведомстве подчеркнули, что в период работ ограничений на дорогах не будет. Основные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети будут проводиться районными акиматами и УГМ в весенне-летний период.
В этом году по линии управления мобильности запланирован средний ремонт 300 километров дорог, строительство 35 километров новых дорог, ввод развязки Сейфуллина — Жансугурова, пробивок улицы Саина от Рыскулова до Монке би и проспекта Абая до границы города.