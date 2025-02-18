В Алматы начался досрочный ремонт дорог

В акимате города сообщили, что на магистральных улицах устраняются образовавшиеся за зиму ямы с целью недопущения аварийных ситуаций на дорогах. Также для проведения дорожных работ запущен асфальтобетонный завод, который в пилотном режиме будет выдавать «теплый асфальт» с энергосберегающими добавками, позволяющими обеспечить уплотнение асфальтобетонной смеси при пониженной температуре воздуха до минус 5 градусов.