Омичи в январе 2025 года регистрировали сделки по ипотеке в два раза реже

Наиболее популярной услугой стала регистрация права собственности (11 772 заявления), при этом 60% всех заявлений (9 611) были поданы онлайн. Как рассказали в ведомстве, доля онлайн-заявок по сравнению с январем 2024 года увеличилась с 55% до 60% в январе. Больше всего сделок онлайн проходит по ипотеке (до 68%) и регистрации договоров долевого участия (до 97%).