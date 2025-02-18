Омичи в январе 2025 года регистрировали сделки по ипотеке в два раза реже

По данным Росреестра, в январе 2025 года омичи практически в два раза реже оформляли заявления на регистрацию ипотеки (464 заявления). А в прошлом году в этом же месяце таких заявлений было подано 1013. На регистрацию договоров долевого участия поступило 129 заявок (125 электронно).
Наиболее популярной услугой стала регистрация права собственности (11 772 заявления), при этом 60% всех заявлений (9 611) были поданы онлайн. Как рассказали в ведомстве, доля онлайн-заявок по сравнению с январем 2024 года увеличилась с 55% до 60% в январе. Больше всего сделок онлайн проходит по ипотеке (до 68%) и регистрации договоров долевого участия (до 97%).
«Электронная подача документов значительно ускоряет процесс регистрации, сокращая срок до одного рабочего дня», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.
С 1 марта 2025 года все юридические лица-застройщики будут обязаны подавать документы исключительно в электронном виде. Большое количество обращений в Росреестр касается постановки объектов на государственный кадастровый учет (3 520 заявлений).
В январе 2025 года жители Омской области подали в Управление Росреестра 16 144 заявления на регистрационные действия с недвижимостью.
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