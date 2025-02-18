Игорь Кобзев подписал закон о материальной поддержке народных дружинников

Соответствующий законопроект ранее был внесен главой региона на рассмотрение и принят на 20-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области в окончательном чтении, напоминает пресс-служба главы Приангарья. Органы государственной власти Иркутской области в соответствии с этим законом смогут осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников за счет средств областного бюджета. Условия, размеры и порядок такого стимулирования будут установлены Правительством Иркутской области. Это может быть вознаграждение за оказание помощи органам внутренних дел в охране общественного порядка при патрулировании территории муниципальных образований или вознаграждение за оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений и задержании правонарушителей. «Органы местного самоуправления городских, сельских поселений, городских и муниципальных округов Иркутской области по-прежнему могут осуществлять личное страхование народных дружинников на время их участия в мероприятиях по охране общественного порядка в соответствии с федеральным законодательством, устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников», — отметил Игорь Кобзев.