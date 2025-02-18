Хабаровчане могут получить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

В России подняли вопрос о повышении штрафов владельцам газовых плит, которые находятся в эксплуатации более 12 лет. Сами суммы могут достигать 25 тыс. рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новые правила начали действовать почти год назад и с тех пор не менялись. Но граждане могут быть оштрафованы не за то, что их плита выработала свой ресурс, а за то, что не пустят проверяющих в квартиру.
В прошлом году этот штраф был увеличен до 10 тыс. рублей для физических лиц. Также граждан могут оштрафовать за самостоятельную установку или замену газовой плиты. Замена плиты с помощью сторонних подрядчиков, не имеющих необходимых разрешений, также будет считаться незаконной.
При первом нарушении штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, а при повторном — до 25 тыс. Что касается старых плит, то те, которые используются более 10−12 лет, могут быть признаны небезопасными и также подлежат замене.