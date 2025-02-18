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В Татарстане назвали самые травмоопасные отрасли

В их число вошли обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, торговая и административная деятельность, рассказал на итоговом совещании в Казани глава Государственной инспекции труда в РТ Сергей Шашуров.

Источник: Комсомольская правда

Всего за минувший год государственные инспекторы труда расследовали 303 несчастных случая, из них более 200 были связаны с производством. В прокуратуру было направлено 99 материалов для решения вопросов о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц.

Основными причинами несчастных случаев на производстве стали неудовлетворительная организация производства работ, недочеты в подготовке работников по охране труда, нехватка средств индивидуальной защиты, нарушение трудового распорядка и дисциплины.

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