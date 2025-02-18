В Татарстане назвали самые травмоопасные отрасли

Всего за минувший год государственные инспекторы труда расследовали 303 несчастных случая, из них более 200 были связаны с производством. В прокуратуру было направлено 99 материалов для решения вопросов о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц.
Основными причинами несчастных случаев на производстве стали неудовлетворительная организация производства работ, недочеты в подготовке работников по охране труда, нехватка средств индивидуальной защиты, нарушение трудового распорядка и дисциплины.