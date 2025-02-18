Во Владивостоке вертолеты будут садиться возле Госпиталя ветеранов

Сразу две новые посадочные площадки для вертолётов санитарной авиации построят во Владивостоке. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Первая появится вблизи Приморского краевого перинатального центра и Госпиталя для ветеранов войн. Вторую построят рядом с «тысячекоечной» больницей.
«Новые посадочные площадки позволят на постоянной основе принимать санитарные вертолёты, оказывать пациентам из отдалённых населённых пунктов Приморского края в максимально короткие сроки оперативную высококвалифицированную помощь», — отметил директор краевого авиационного предприятия Антон Маслов.
Сроки появления новых площадок пока неизвестны. Однако их поручено создать в самые короткие сроки.
Сейчас в Приморье парк санитарной авиации насчитывает три вертолёта — два Eurocopter AS-350B3e и один Ми-8, оснащённый медицинским модулем.
Сейчас во Владивостоке принимает санитарные борты лишь одна площадка — на мысе Кунгасном.