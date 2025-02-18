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Во Владивостоке вертолеты будут садиться возле Госпиталя ветеранов

В Приморской столице создадут несколько вертолётных площадок.

Источник: Минтранс Приморского края

Сразу две новые посадочные площадки для вертолётов санитарной авиации построят во Владивостоке. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Первая появится вблизи Приморского краевого перинатального центра и Госпиталя для ветеранов войн. Вторую построят рядом с «тысячекоечной» больницей.

«Новые посадочные площадки позволят на постоянной основе принимать санитарные вертолёты, оказывать пациентам из отдалённых населённых пунктов Приморского края в максимально короткие сроки оперативную высококвалифицированную помощь», — отметил директор краевого авиационного предприятия Антон Маслов.

Сроки появления новых площадок пока неизвестны. Однако их поручено создать в самые короткие сроки.

Сейчас в Приморье парк санитарной авиации насчитывает три вертолёта — два Eurocopter AS-350B3e и один Ми-8, оснащённый медицинским модулем.

Сейчас во Владивостоке принимает санитарные борты лишь одна площадка — на мысе Кунгасном.

медицина