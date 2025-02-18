Шаманам и их последователям напомнили о важном правиле в нацпарках Челябинской области

А ещё туристам не рекомендуют развешивать самодельные кормушки для птиц. Такие импровизированные птичьи столовые из нацпарка будут убирать, потому что зачастую они наполнены пшеном, которое пернатые обитатели нацпарка не едят. К тому же если снег попадает внутрь таких кормушек, корм быстро плесневеет, либо замерзает.