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Шаманам и их последователям напомнили о важном правиле в нацпарках Челябинской области

Национальные парки Челябинской области — это уникальные локации, ежегодно привлекающие сотни туристов. Чтобы сберечь красоту этих мест, путешественников просят не оставлять мусор и не развешивать яркие ленточки на деревьях, ведь природе не нужны дополнительные украшения. Это правило касается также шаманов и их последователей.

Источник: Пресс-служба национального парка «Таганай»

— Повязанные на деревья ленточки мы снимаем и отправляем в мусор. И просим ничего не оставлять в лесу, — попросили туристов сотрудники «Таганая». — Даже если вам кажется, что это красиво.

А ещё туристам не рекомендуют развешивать самодельные кормушки для птиц. Такие импровизированные птичьи столовые из нацпарка будут убирать, потому что зачастую они наполнены пшеном, которое пернатые обитатели нацпарка не едят. К тому же если снег попадает внутрь таких кормушек, корм быстро плесневеет, либо замерзает.

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