Масленица, День Победы, «Ночь музеев». Какие мероприятия включает календарь турсобытий весны

Особое внимание — белорусским традициям. Например, в Гродненской области гостей зовут поучаствовать в фольклорном празднике «Уласье в Луках», который стал брендом Кореличского района. В этот день жители агрогородка одеваются в «цыган», запрягают тройку лошадей, наряжают ее «шалманами» и едут кататься по деревне с песнями и музыкой.