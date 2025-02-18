Масленица, День Победы, «Ночь музеев». Какие мероприятия включает календарь турсобытий весны

Районы страны и национальные парки презентовали свои программы празднования Масленицы, Дня женщин, Пасхи, Дня Победы, Дня Государственного флага и Государственного герба. Также в календарь вошли региональные и республиканские фестивали, праздники, конкурсы, легкоатлетические и велопробеги, исторические реконструкции, акция «Ночь в музеях».
Особое внимание — белорусским традициям. Например, в Гродненской области гостей зовут поучаствовать в фольклорном празднике «Уласье в Луках», который стал брендом Кореличского района. В этот день жители агрогородка одеваются в «цыган», запрягают тройку лошадей, наряжают ее «шалманами» и едут кататься по деревне с песнями и музыкой.
В Гродно пройдут фестиваль «Гродненский РазГуляй», праздник ремесленников «Казюки». В Дятлово организуют «Весенний бал у Тизенгауза». В Ошмянском районе приглашают на народно-обрядовый праздник «Загаўліны», в Костюковичском — на обрядовый праздник «Саракі». В Дрогичинском районе можно будет познакомиться с обрядом «Стрылка», в агрогородке Сопоцкин Гродненского района — мастерством создания писанки.
В Лидском районе проведут праздник традиционных блюд «Спазнай смак сваёй кухні». В 2025 году главной темой мероприятия станут блюда из капусты. Обряд «Юрье» (объект нематериального культурного наследия) продемонстрируют в Дятловском и Костюковичском районе. Народно-обрядовый праздник «Семуха» представят в Ошмянском районе.
Областной фестиваль-праздник бытовых танцев «Танцуем па-даўнейшаму» пройдет в Лидском районе, открытый региональный фестиваль «Паланэз: ад вытокаў да адраджэння» — в Слониме. У руин замка в Гольшанах проведут «Вечера у Софьи Гольшанской».
В Ивацевичском районе состоятся соревнования по трофи-рейду «Телеханская дрыгва», в Слонимском — открытый фестиваль «Жыровіцкае свята» и республиканский праздник «Монастырский забег», праздник «Троицкий фест» — в Гервятах.
В Могилеве состоится международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт», в Полоцке — международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. В Минске знаковым событием весны станет международная ярмарка «ОТДЫХ-2025», в Бресте — VI Международный многожанровый фестиваль-конкурс Millenium, в Витебском районе — XI Международный конкурс хореографического искусства «Созвездие Терпсихоры — 2025». Фестиваль средневековой культуры «Меч Брачыслава» и международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» организуют в Браславе.
В Гомеле проведут «Сожский полумарафон» и международные фестиваль и конкурс «Ренессанс гитары», международный байк-фестиваль — в Жабинке. В Пинске запланирован международный фестиваль уличного творчества «Перекресток» в рамках городского проекта «Пинская пешеходка», в Кобрине — велофестиваль Viva Rovar — 2025". Традиционно собирает друзей на региональный праздник народного творчества Августовский канал.
Информация постоянно обновляется. Региональные календари событийных мероприятий весны размещены на сайтах музеев, национальных парков и туристических информационных центров.