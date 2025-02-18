В Иркутской области почти в семь раз увеличили площадь участков для туризма

В Иркутской области активно выявляются свободные земельные участки, пригодные для развития туризма, в рамках реализации Национальной системы пространственных данных (НСПД). Как сообщили в региональном Росреестре, эта работа проводится в контексте федерального проекта «Земля для туризма».
— В сравнении с 2023 годом площадь таких территорий увеличилась почти в семь раз. Так, если в 2023 году площадь составляла 53 га, то в 2024 году — уже 351 га. На сегодняшний день общая площадь этих территорий составляет более 400 гектаров, — сообщили в управлении.
Регион обладает уникальными природными богатствами, включая озеро Байкал, горные массивы Восточного Саяна и Хамар-Дабана, а также многочисленными историческими и культурными памятниками. Эти факторы делают Иркутскую область привлекательной для туристов как из России, так и из других стран.