В Иркутской области почти в семь раз увеличили площадь участков для туризма

— В сравнении с 2023 годом площадь таких территорий увеличилась почти в семь раз. Так, если в 2023 году площадь составляла 53 га, то в 2024 году — уже 351 га. На сегодняшний день общая площадь этих территорий составляет более 400 гектаров, — сообщили в управлении.