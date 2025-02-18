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В Иркутской области почти в семь раз увеличили площадь участков для туризма

В 2024 году определено 34 земельных участка и территории для туризма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области активно выявляются свободные земельные участки, пригодные для развития туризма, в рамках реализации Национальной системы пространственных данных (НСПД). Как сообщили в региональном Росреестре, эта работа проводится в контексте федерального проекта «Земля для туризма».

— В сравнении с 2023 годом площадь таких территорий увеличилась почти в семь раз. Так, если в 2023 году площадь составляла 53 га, то в 2024 году — уже 351 га. На сегодняшний день общая площадь этих территорий составляет более 400 гектаров, — сообщили в управлении.

Регион обладает уникальными природными богатствами, включая озеро Байкал, горные массивы Восточного Саяна и Хамар-Дабана, а также многочисленными историческими и культурными памятниками. Эти факторы делают Иркутскую область привлекательной для туристов как из России, так и из других стран.