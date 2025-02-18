Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские нагрянули в хостел с мигрантами в центре Владивостока

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о хостеле во Владивостоке, куда, как подозревают местные жители, массово заселяют мигрантов-нелегалов. Свои подозрения владивостокцы высказывали в социальных сетях, публикации привлекли внимание ведомства, и его председатель Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению провести проверку по этому факту, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Подозрительный хостел, возле которого ожидала заселения толпа иностранцев (нет, не китайских туристов), обнаружили на улице Шкипера Гека. Полиция Владивостока уже проинспектировала его. Нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных рабочих, однако, выявлено не было, правоохранители проверили документы у 41 мигранта.

Полиция Приморья убедительно просит граждан сообщать в управление по вопросам миграции обо всех случаях незаконного проживания или работы иностранцев. Работодатели тоже будут нести ответственность за использование нелегальной рабочей силы.