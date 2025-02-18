Полицейские нагрянули в хостел с мигрантами в центре Владивостока

Подозрительный хостел, возле которого ожидала заселения толпа иностранцев (нет, не китайских туристов), обнаружили на улице Шкипера Гека. Полиция Владивостока уже проинспектировала его. Нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных рабочих, однако, выявлено не было, правоохранители проверили документы у 41 мигранта.