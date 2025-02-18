Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли

Ранее главный научный сотрудник этого же НИИ Виталий Пальчиков рассказал о том, что скорость вращения Земли за последние годы аномально быстро растёт. Поэтому для компенсации этого эффекта к 2029 году нужно будет вычесть одну секунду.
Как отметил Сергей Донченко, задача добавления или вычитания секунды давно не вызывает никаких проблем.
Как пояснил ученый, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется. Однако с чем это связано, ученые не знают. Возможно, из-за потепления, таяния ледников и перераспределения массы воды.
«Земля разогревается, происходят усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма», — добавил Донченко.