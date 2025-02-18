Спасатели пришли на помощь застрявшей на электрическом столбе кошке в Павловке

В Нуримановском районе Башкирии спасатели пришли на помощь кошке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в селе Павловка. Пушистая забралась на электрический столб и никак не могла спуститься вниз. К счастью, ей помогли спасатели Госкомитета по ЧС.
Сотрудники экстренной службы развернули трехколенную лестницу и с ее помощью спустили кошку на землю и передали хозяйке.
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