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Спасатели пришли на помощь застрявшей на электрическом столбе кошке в Павловке

В Башкирии ГК ЧС спас залезшую на электростолб кошку.

Источник: Комсомольская правда

В Нуримановском районе Башкирии спасатели пришли на помощь кошке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Павловка. Пушистая забралась на электрический столб и никак не могла спуститься вниз. К счастью, ей помогли спасатели Госкомитета по ЧС.

Сотрудники экстренной службы развернули трехколенную лестницу и с ее помощью спустили кошку на землю и передали хозяйке.

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