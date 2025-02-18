Карликовая планета Плутон была открыта 95 лет назад

О Плутоне долгое время было ничего не известно, кроме того, что он очень холодный и вращается по странной, наклоненной орбите. Размер и массу планеты определить было трудно, поскольку она виделась как точечный источник света. Поначалу астрономы сочли, что Плутон похож на Землю, но постоянно пересматривали оценку в сторону уменьшения, пока, наконец, в 1978 году не был открыт спутник Харон. Анализ его вращения показал, что Плутон — это крошечная планета массой в 0,2% земной, диаметром в 1,5 раза меньше лунного и с очень яркой поверхностью, состоящей из метанового льда. Его массы оказалось недостаточно, чтобы влиять на орбиту Нептуна, и ее кажущиеся искажения были связаны с ошибкой в оценке массы самого Нептуна.