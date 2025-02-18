Схема движения в четырех районах Москвы временно изменится

С 20 февраля до 25 августа на участках Леснорядской улицы и Московско-Казанского переулка нельзя будет проехать по одной полосе. Кроме того, в некоторых местах Леснорядской улицы временно запретят парковку. С 6 до 20 апреля временно закроют для движения участок местного проезда около дома 5−7 в Московско-Казанском переулке.