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Казахстан и Россия договорились о непрерывном обмене информацией по паводкам

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Делегация акимата Западно-Казахстанской области во главе с Нариманом Торегалиевым посетила Оренбург и встретилась с первым заместителем председателя межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка Оренбургской области Андреем Вязиковым. В заседании, посвященному совместным действиям во время паводков, также приняли участие представители ДЧС, Отдела водных ресурсов и Росгидромета.

Источник: МЧС Казахстана

Основным предметом обсуждения стали прогнозы паводка и взаимодействие сторон в период пропуска паводковых вод. Представители государственных органов Оренбургской области представили доклады о гидрометеорологической обстановке в регионе, мерах подготовки к весеннему половодью и других ключевых аспектах, говорится в сообщении.

Самым системообразующим природным объектом и основным источником питьевой воды и водообеспечения для Западно-Казахстанской области является бассейн реки Урал. В его бассейне расположены 87 населенных пунктов, где проживает до 75% населения области. Также с реки Урал осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых нужд города Уральск.

подчеркнул Нариман Турегалиев

Он также отметил, что, с учетом прогнозов и подготовки водохранилища к весеннему паводку, необходимо корректировать режим работы водохранилища в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой. Это позволит сохранить среднемноголетние уровни воды в нижнем течении реки Урал.

Казахстанцы предложили обеспечить сброс воды в меженный период не ниже прошлогодних значений. По итогам встречи стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии в вопросах противодействия паводкам, а также о непрерывном обмене информацией на весь период паводковой активности.

экология