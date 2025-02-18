Казахстан и Россия договорились о непрерывном обмене информацией по паводкам

Казахстанцы предложили обеспечить сброс воды в меженный период не ниже прошлогодних значений. По итогам встречи стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии в вопросах противодействия паводкам, а также о непрерывном обмене информацией на весь период паводковой активности.