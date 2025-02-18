В Красноярске увеличили площадь обработки территорий от клещей

В ближайшее время на сайте госзакупок начнется поиск подрядчика, который сможет проводить работы по мере необходимости уже в первые дни активности членистоногих. Деньги на это выделены из бюджета города. Работать будут по план-заданиям и заявкам, поступающим в службу 005. Специалисты приедут на место, обследуют его и, если наличие клещей подтвердится, проведут обработку. По истечении времени при необходимости работы выполнят повторно. Таким образом будут обрабатывать муниципальные участки.