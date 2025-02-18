В Красноярске увеличили площадь обработки территорий от клещей

Это более чем на 6 га больше, чем в прошлом году, сообщили в департаменте городского хозяйства.
В ближайшее время на сайте госзакупок начнется поиск подрядчика, который сможет проводить работы по мере необходимости уже в первые дни активности членистоногих. Деньги на это выделены из бюджета города. Работать будут по план-заданиям и заявкам, поступающим в службу 005. Специалисты приедут на место, обследуют его и, если наличие клещей подтвердится, проведут обработку. По истечении времени при необходимости работы выполнят повторно. Таким образом будут обрабатывать муниципальные участки.
«Кроме этого, организуем обработку города и в плановом порядке. Для этого деньги выделены из бюджета края. Места, где пройдут массовые профилактические обработки, определяет Роспотребнадзор. Главная цель таких мероприятий — профилактика распространения инфекций, которые переносятся клещами и могут быть опасными для человека. Точный список участков с адресными привязками сейчас формируется. В него традиционно будут включены территории, прилегающие к лесным массивам, природным территориям, участки, где активность клещей наблюдалась в предыдущие годы», — рассказали в мэрии.
Напомним, обработка проводится безопасными для человека и животных препаратами в сухую и теплую погоду. Частные владения, территории СНТ и организаций по закону могут обрабатывать только собственники.