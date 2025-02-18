«В Хабаровске гостей встречают матом»: пассажиры жалуются на работу общественного транспорта в краевой столице

«Хочу пожаловаться на качество перевозок пассажиров. 11 февраля в 12:40 я вошла в автобус маршрута 1С, гос. номер у109хе, на остановке Калинина. Оплатив проезд, я двигалась в сторону выхода и остановилась возле дверей. На следующей остановке дверь резко, без звуковых предупреждений открылась внутрь и ударила меня в лоб. Я сначала от удара растерялась, потом посмотрела на дверь, на дверях не было предупреждающих надписей о том, что двери открываются внутрь. Я не частый пассажир автобусов, сейчас новые машины, раньше двери отъезжали в сторону, я не могла знать, что они откроются внутрь. Я подошла к водителю и спросила, почему в автобусе нет таких надписей, сообщила о происшествии. Хочу заметить, что водитель был в наушниках, полностью закрывающих уши, это так же нарушение правил перевозки. Он снял наушники и переспросил меня. После он стал мне грубить, говорить: “А че ты там встала, жалуйся куда хочешь”, начал употреблять нецензурные выражения в мою сторону», — жалуется одна пассажирка.