«В Хабаровске гостей встречают матом»: пассажиры жалуются на работу общественного транспорта в краевой столице

Так уж сложилось, что собственного городского автобусного парка в Хабаровске нет. Перевозки осуществляют частные подрядчики на собственном транспорте и на собственных условиях. Систематическая индексация стоимости проезда всегда становится поводом для общественных волнений, однако все кончается как в мультфильме про поросенка Фунтика, где «дети плачут, а родители — платят».
«Повышение стоимости проезда перевозчики объясняют увеличением стоимости топлива, ГСМ, запасных частей, необходимостью обновления транспорта, индексации заработной платы работникам транспортных предприятий, расходами на электроэнергию», — объясняют позицию перевозчиков в администрации.
Отдельно отмечают факты роста цен на новые автобусы. ПАЗ «Вектор», который покупают для работы на маршрутах, где нужны машины малого класса, стоит 8 — 8,5 миллионов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Большие автобусы, несмотря на наличие в регионе собственного сборочного комплекса «Амурбас», также не стали доступнее. Впрочем, если посмотреть на городские улицы, становится ясно — новые автобусы настолько дороги, что существуют преимущественно в аргументации повышения цен за проезд.
«Автобус ООО “Филимонов”, 29 маршрут. Похоже, самое новое, что здесь есть — ценник в 50 рублей. Грязный, холодный, старый, страшный! Как такое вообще на маршрут выпускают? Ужас! — так комментирует состояние машины один из подписчиков телеграм-канала “МК в Хабаровске”.
А пассажиры одного из автобусов компании «Пять звезд» вообще прокатились с открытой дверью.
«Автобус 25 маршрута с неисправными дверями возит пассажиров в Хабаровске. Стоимость проезда в нем, кстати, 55 рублей», — говорится в сообщении.
К «Пяти звездам» у пассажиров масса претензий и не только по качеству автобусов, но соблюдению графиков. На их несоблюдение жалуются пользователи маршрутов № 40, № 24, № 56 и № 10. Похожие проблемы у перевозчиков на маршруте № 30, где работает всего одна машина, № 29К, № 33, № 52 и № 88. Есть претензии и к недавно переданному в частные руки маршруту № 1. Вот что пишут подписчицы телеграм-канала «МК в Хабаровске».
«Хочу пожаловаться на качество перевозок пассажиров. 11 февраля в 12:40 я вошла в автобус маршрута 1С, гос. номер у109хе, на остановке Калинина. Оплатив проезд, я двигалась в сторону выхода и остановилась возле дверей. На следующей остановке дверь резко, без звуковых предупреждений открылась внутрь и ударила меня в лоб. Я сначала от удара растерялась, потом посмотрела на дверь, на дверях не было предупреждающих надписей о том, что двери открываются внутрь. Я не частый пассажир автобусов, сейчас новые машины, раньше двери отъезжали в сторону, я не могла знать, что они откроются внутрь. Я подошла к водителю и спросила, почему в автобусе нет таких надписей, сообщила о происшествии. Хочу заметить, что водитель был в наушниках, полностью закрывающих уши, это так же нарушение правил перевозки. Он снял наушники и переспросил меня. После он стал мне грубить, говорить: “А че ты там встала, жалуйся куда хочешь”, начал употреблять нецензурные выражения в мою сторону», — жалуется одна пассажирка.
Вторая подписчица рассказывает, как с нее взяли двойную оплату.
«Хотелось бы пожаловаться на водителя автобуса маршрута 1, который идёт с ул. Ленина на ул. Серышева. Номер, к сожалению, не запомнила. Но он был на остановке Знаменщикова 16 февраля в 13:40. И следом за ним шёл маршрут 23. Жалоба состоит в том, что он взял с меня двойную оплату. Кассовый аппарат не выдавал чеки и непонятно было, сработала карточка или нет. Я ещё даже уточнила, не два ли раза я заплатила. На что получила отрицательный ответ. А когда пришла домой и увидела распечатку, оказалось, что меня всё-таки обманули на 50 ₽. Хотелось бы узнать какую-нибудь реакцию от соответствующих лиц», — сетует пенсионерка.
Кстати, проблему не выдающих чеки терминалов также отмечают довольно часто. А ведь чек — это документ, подтверждающий оказание услуги!
«Моя дочь возвращалась с занятий на автобусе 83-го маршрута. Оплатила картой, но водитель сказал, что платеж не прошел, и стал требовать наличные или перевод ему по номеру телефона. Дочь расплатилась наличными. Но ситуация в том, что с карты деньги списались тоже! Это безобразие!», — возмущена подписчица.
И вишенка на этом сомнительном блюде — кадры, которые, как известно, решают все. Вот какой историей делится сотрудница хабаровского аэропорта.
«Я регулярно езжу на 35-м автобусе, утром после окончания смены. В это же время приходят борта из Москвы, Екатеринбурга и два международных рейса. По какой-то причине в 35-м маршруте установлена система, при которой вход осуществляется только в первую дверь, и на входе же осуществляется оплата. Представьте себе недоумение пассажиров, вынужденных с багажом пробираться по узкому проходу. Время стоянки сильно ограничено, водители подгоняют. Несколько раз я слышала от них нецензурную брань. Гостей Хабаровска встречают матом! Очень стыдно должно быть», — пишет женщина.
Перевозчики жалуются, водители к ним не спешат.
«Последний десяток лет пассажиропоток снижается, люди пересаживаются на личные автомобили, мы теряем водителей — их переманивают на большие зарплаты. Уходят дальнобойщиками, вахтовиками, сейчас запрет на работу мигрантов ударит по предприятию. С момента, как губернатор озвучил, что с 1 февраля они не смогут работать в общественном транспорте, к нам не обратился по вопросу трудоустройства ни один человек. Пока не представляем, сможем ли выпустить все маршруты. А чтобы удержать людей, мы вынуждены повышать заработную плату. Для этого повышаем стоимость проезда. Ну, раз уж транспорт общественный, то платить за него должна общественность», — рассказал в ходе одного из заседаний городской общественной палаты руководитель компании-перевозчика «Пять звезд» Иван Новиков, который в 2023 году показывал устойчивый рост выручки и чистой прибыли.
Добавим, по итогам того же 2023 года чистая прибыль ООО «Васильев», учредитель которого является также учредителем «Пяти звезд», увеличилась на 973%. Хочется спросить, а не за это ли платит общественность на самом деле…