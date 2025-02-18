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В Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб

Колбасу, которую можно намазывать на хлеб, выпустили в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб. Подробности опубликованы в соцсетях Гродненского мясокомбината.

В сообщении сказано, что речь идет о новинке, получившей название «Свинина на брускетту». Закуска выглядит в форме колбасы. Ее можно сразу выдавить на бутерброд.

«Свинина на брускетту» — это новый взгляд на мясные закуски", — уточнили на предприятии.

Кроме того, на мясокомбинате напомнили о закуске, популярной в Германии — Mettwurst. Речь идет о мелконарубленном мясе, которое мажут на хлеб.

«Теперь у нас есть белорусский аналог!» — подчеркнули на предприятии.

В линейке представлены четыре вкуса: с копченой паприкой, с прованскими травами, с томатами, с можжевельником. Производитель обращает внимание на то, что состав только натуральный — свинина и шпик. Также сказано, что продукт готов к употреблению и экспериментам.

Кстати, в Беларуси выпустили колбасу, из которой можно приготовить суп.

А еще сервелат с картофелем фри внутри выпустили в Беларуси.

Тем временем Беларусь привезла шоколадную колбасу и другие продукты на выставку, которая проходит на родине дубайского шоколада в ОАЭ.