В автоаварии с двумя иномарками травмировал голову житель Уфы

Вчера вечером, 17 февраля, в Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице 50 лет СССР. Haval M60, за рулем которой был 37-летний мужчина, во время разворота столкнулся с попутной Hyundai Solaris. В результате происшествия 35-летний пассажир «Хавал» получил травмы головы, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.
По факту инцидента началось разбирательство.
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