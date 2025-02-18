В автоаварии с двумя иномарками травмировал голову житель Уфы

Авария случилась на улице 50 лет СССР. Haval M60, за рулем которой был 37-летний мужчина, во время разворота столкнулся с попутной Hyundai Solaris. В результате происшествия 35-летний пассажир «Хавал» получил травмы головы, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.