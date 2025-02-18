Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В автоаварии с двумя иномарками травмировал голову житель Уфы

В Уфе в ДТП с Hyundai Solaris пострадал пассажир Haval M6.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 17 февраля, в Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице 50 лет СССР. Haval M60, за рулем которой был 37-летний мужчина, во время разворота столкнулся с попутной Hyundai Solaris. В результате происшествия 35-летний пассажир «Хавал» получил травмы головы, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

По факту инцидента началось разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.