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В Красноярске сожгли незаконно ввезенные розы

В аэропорту Красноярска не пропустили саженцы роз.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора при проведении карантинного контроля задержали незаконно ввезенные саженцы роз. Как сообщила пресс-служба ведомства, гражданин из Ташкента пытался пронести их в багаже без фитосанитарного сертификата — это нарушает правила Таможенного союза.

Цветы сожгли из-за угрозы распространения карантинных объектов. Владельца груза привлекли к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в Кежемском районе главного инженера лесоперерабатывающего предприятия обвинили в получении коммерческого подкупа.

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