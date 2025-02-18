В Красноярске сожгли незаконно ввезенные розы

В аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора при проведении карантинного контроля задержали незаконно ввезенные саженцы роз. Как сообщила пресс-служба ведомства, гражданин из Ташкента пытался пронести их в багаже без фитосанитарного сертификата — это нарушает правила Таможенного союза.