Из Атырау в Тбилиси запустят прямые авиарейсы

С 27 мая из Атырау в Тбилиси запустят прямые рейсы. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах семейства Airbus.
Стоимость билетов в обе стороны, с учетом всех сборов, в эконом-классе начинается от 113 375 тенге (227,3 доллара) и от 308 081 тенге (617,7 долларов) в бизнес-классе, отметил перевозчик. Продолжительность полета — 1 час 50 минут.
С запуском нового маршрута количество рейсов в Тбилиси увеличится до 15 в неделю. Полеты будут выполняться из трех городов Казахстана: Алматы, Астаны и Атырау. Казахстанцы могут находиться в Грузии без визы до одного года.
Сейчас авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Атырау в Стамбул, Дубай и Амстердам.