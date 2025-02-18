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Из Атырау в Тбилиси запустят прямые авиарейсы

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Air Astana расширяет географию полетов, заявили в компании.

Источник: Пресс-служба Air Astana

С 27 мая из Атырау в Тбилиси запустят прямые рейсы. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах семейства Airbus.

Стоимость билетов в обе стороны, с учетом всех сборов, в эконом-классе начинается от 113 375 тенге (227,3 доллара) и от 308 081 тенге (617,7 долларов) в бизнес-классе, отметил перевозчик. Продолжительность полета — 1 час 50 минут.

С запуском нового маршрута количество рейсов в Тбилиси увеличится до 15 в неделю. Полеты будут выполняться из трех городов Казахстана: Алматы, Астаны и Атырау. Казахстанцы могут находиться в Грузии без визы до одного года.

заявили в компании

Сейчас авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Атырау в Стамбул, Дубай и Амстердам.

туризм и отдых