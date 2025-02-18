Мэр Сергей Петрин вручил медаль к 80-летию Победы ветерану

По поручению Губернатора Александра Гусева, была вручена юбилейная медаль ветерану Великой Отечественной войны Зое Михайловне Ямщиковой, рассказал мэр Сергей Петрин.
Эта медаль была утверждена Президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы над фашистскими захватчиками. Зоя Михайловна родилась и выросла в Ленинграде, пережила блокаду и впоследствии переехала в Воронеж, где живет уже 25 лет.
Зоя Михайловна отметила, что поначалу скучала по своему родному городу, но вскоре обрадовалась тому, что теперь находится рядом с детьми и внуками, которых у нее двое, а также есть четыре правнука. Она поделилась своими впечатлениями о Воронеже, особенно выделила День города на проспекте Революции, который произвел на нее незабываемое впечатление.
Недавно Зоя Михайловна отпраздновала свой столетний юбилей. В таком почтенном возрасте она продолжает вести активную жизнь: делает утреннюю зарядку, много читает и разгадывает кроссворды. Ей пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения! В Воронеже также отметили 17 лет со дня присвоения городу почетного звания «Город воинской славы» указом Президента Владимира Путина.
Этот памятный факт был увековечен надписью на гранитной плите в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве, а в самом Воронеже была установлена стела у Музея-диорамы, где хранятся артефакты и личные вещи участников войны. В образовательных учреждениях и музеях города имеются копии указа, а многие улицы и объекты названы в честь героев.
Наиболее важно, что среди живущих сегодня есть те, кто защищал город, страну и мир, одержав победу в той страшной войне. Участникам Великой Отечественной войны, таким как Иван Иванович Писарев и Николай Николаевич Борисов, уделяется особое внимание, поскольку именно они ковали Победу. 80-летие этой великой даты будет отмечаться 9 мая.