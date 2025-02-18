Мэр Сергей Петрин вручил медаль к 80-летию Победы ветерану

Зоя Михайловна отметила, что поначалу скучала по своему родному городу, но вскоре обрадовалась тому, что теперь находится рядом с детьми и внуками, которых у нее двое, а также есть четыре правнука. Она поделилась своими впечатлениями о Воронеже, особенно выделила День города на проспекте Революции, который произвел на нее незабываемое впечатление.