«Приняли удар нацистских банд»: в Крыму вспоминают погибших из «Беркута»

«Мужество, честь и верность долгу. Качества настоящих воинов. Такими были наши земляки, бойцы “Беркута” и внутренних войск, погибшие 18 февраля 2014 года на киевском майдане. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Они приняли на себя удар нацистских банд, которые были движущей силой государственного переворота на Украине, и до конца выполнили свой долг, подчеркнул глава региона.
И напомнил, что крымчане тогда окончательно убедились в том, что государства, которое должно было защищать своих граждан от бандитов, больше не существует.
«Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал жизнь, защищая нашу свободу и безопасность. Вечная им память!» — говорится в сообщении главы Крыма.
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник «Беркута» Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
Командир роты спецподразделения «Тигр» Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения «Беркут» Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом «За верность долгу». В Евпатории бойцу «Беркута» также установлен памятник.