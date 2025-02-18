«Приняли удар нацистских банд»: в Крыму вспоминают погибших из «Беркута»

Командир роты спецподразделения «Тигр» Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения «Беркут» Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом «За верность долгу». В Евпатории бойцу «Беркута» также установлен памятник.