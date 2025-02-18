В Челябинске Масленицу будут отмечать 1 марта, в четырех парках устроят концерты

В Челябинске отмечать Масленицу в этом году будут 1 марта. Праздничные программы готовят в парке Гагарина, Саду Победы, Горсаду имени Пушкина и парке «Металлург».
Как рассказали в городском управлении культуры, на всех четырех площадках гулянья стартуют в 12:00 в первый день календарной весны. Везде собираются устроить концерты и семейные мастер-классы по изготовлению сувениров.
Посетителей парка Гагарина на территории шахматного клуба будет радовать гармонист. Все желающие смогут присоединиться к выступлению и исполнить любимые народные песни.
В парке Гагарина и Горсаду Пушкина устроят праздник на катках.
А в парке «Металлург» имени Тищенко челябинцы смогут сделать снимки на память в тематических фотозонах.