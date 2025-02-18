В ГАИ Башкирии назвали самые опасные участки дорог

«В прошлом году в ДТП здесь погибли 33 человека. Затем Уфа — Оренбург — 11 погибших. М-7 “Волга” и Западный обход Уфы — по 5 погибших. Среди дорог регионального значения возглавляет негативный список Магнитогорск — Ира — 15 погибших, на втором месте Уфа — Инзер — Белорецк и 12 погибших, на третьем месте Бирск — Тастуба — Сатка — 9 человек, — привел данные статистики руководитель ведомства. — Для улучшения ситуации мы совместно минтрансом и другими заинтересованными ведомствами проводим обследование проблемных автодорог и разрабатываем на строительный сезон 2025 года планы мероприятий по устранению повреждений дорог. При этом особое внимание уделяется участкам с колейностью и занижением обочин».
Начальник ГАИ РБ также подчеркнул, что практика разработки таких планов показала свою эффективность и позволила достичь положительной динамики на наиболее аварийно-опасных автодорогах регионального значения в 2024 году. Например, на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк смертность снизилась на 46% (12 погибших в 2024 году, в 2023 было 22), Бирск — Тастуба — Сатка — на 25% (9; −3), Дюртюли — Нефтекамск — на 17% (5; −1), а на автодороге М-5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки число погибших удалось удержать на уровне 2023 года (6).
По словам Владимира Севастьянова, в этом году оперативных мер требуют автодороги Уфа — Чишмы, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Стерлитамак — Салават и Нефтекамск — Янаул.