В ГАИ Башкирии назвали самые опасные участки дорог

«В прошлом году в ДТП здесь погибли 33 человека. Затем Уфа — Оренбург — 11 погибших. М-7 “Волга” и Западный обход Уфы — по 5 погибших. Среди дорог регионального значения возглавляет негативный список Магнитогорск — Ира — 15 погибших, на втором месте Уфа — Инзер — Белорецк и 12 погибших, на третьем месте Бирск — Тастуба — Сатка — 9 человек, — привел данные статистики руководитель ведомства. — Для улучшения ситуации мы совместно минтрансом и другими заинтересованными ведомствами проводим обследование проблемных автодорог и разрабатываем на строительный сезон 2025 года планы мероприятий по устранению повреждений дорог. При этом особое внимание уделяется участкам с колейностью и занижением обочин».