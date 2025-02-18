Маск хочет отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Илон Маск намеревается отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года.
«Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, следующий раз будет примерно в ноябре следующего года. Если все будет хорошо, то [аэрокосмическая компания] SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok», — сказал Маск в Х.
Ранее профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин в беседе с ТАСС сообщил, что реальное освоение Марса будет продолжено США в рамках уже существующей научной программы изучения этой планеты, которая успешно и планомерно реализуется силами роботов, а не космонавтов. По его мнению, наибольшие успехи в освоении космоса следует ожидать именно при использовании автономных роботизированных систем, а не в рамках проектов по отправке людей к другим планетам.