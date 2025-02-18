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В Красноярском крае продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

На прошедшей неделе к медикам обратилось 13 956 жителей нашего региона.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе к медикам обратилось 13 956 человек — это на 8% больше, чем на предыдущей.

В ведомстве добавили, что показатель заболеваемости находится ниже уровня эпидемического порога.

— У 7,6% от числа лабораторно обследованных заболевших выявлен грипп, — сообщили в управлении.

Напоминаем: в сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома, чтобы снизить риск осложнений и не заражать людей вокруг, если у вас окажется вирусная инфекция.